Milano, caos ferroviario: treni fermi in Stazione Centrale per un guasto alla linea elettrica, ritardi fino a due ore

Milano, guasto alla rete elettrica: treni sospesi e forti ritardi

Circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Milano - Genova, Milano - Venezia e Milano - Bologna per verifiche tecniche alla linea elettrica nel nodo di Milano. I treni - spiega una nota delle Fs Italiane - registrano ritardi e cancellazioni. La circolazione è regolare sulla linea Milano - Torino. E' in corso l'intervento dei tecnici di RFI. Informazioni sulla circolazione sono disponibili sui siti web di Rfi e delle imprese ferroviarie. Come riporta il Corriere della Sera, la situazione è molto complicata, tanto che il consiglio diffuso dalle Ferrovie poco dopo le nove è "evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili."

In corso l'intervento dei tecnici di RFI. Informazioni sulla circolazione sui siti web di RFI e delle imprese ferroviarie. "I treni da Milano sono bloccati per un guasto e hanno più di un'ora di ritardo. Si vede che Salvini è rientrato a tempo pieno al Ministero. Il nostro incontro di oggi, allora, inizia alle 12 e non alle 11". A scriverlo su X è il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi atteso a Firenze.