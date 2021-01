Crisi Governo, politica dell'esecutivo? Agli italiani piace. 54,6% con Conte

Oltre la metà degli italiani (54,6%) esprime un giudizio “positivo” sul Governo Conte. A non condividere la politica dell’attuale Governo, invece, è circa un quarto degli italiani (21%). È quanto emerge da un sondaggio condotto da IZI, sulla crisi di Governo in corso.

Secondo i dati emersi inoltre, oltre il 44% degli italiani esprime un giudizio positivo sulla gestione del Recovery Plan da parte del Governo Conte. Poco più della metà degli intervistati (50,3%) esprime un giudizio positivo sulla gestione dell’emergenza pandemica da parte dell’attuale Governo. Circa un italiano su quattro (22%) ritiene, al contrario, che il Governo in questa situazione non ha dato prova di efficienza.

Oltre la metà degli italiani (53%) crede che la crisi di Governo non sia affatto la soluzione ai problemi derivati dall’emergenza pandemica. Solo il 7% del campione ritiene questa opzione “molto corretta”. Se si dovesse aprire una crisi di Governo, per più di un quarto degli intervistati (32%) bisognerebbe andare alle elezioni, mentre per un italiano su tre (31%), Conte dovrebbe proseguisse con l’attuale maggioranza.