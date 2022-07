Crisi di governo, la Lega rimescola le carte: “Draghi bis ma senza M5s”

Crisi di governo, il capogruppo al Senato della Lega Romeo: "Noi ci siamo ma con nuovo esecutivo e nuova maggioranza"

"Si prenda atto che è nata una nuova maggioranza che e' quella del 14 luglio". Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. "Serve ricostruire un nuovo patto come lei ha detto, noi ci siamo ma con una nuova maggioranza e un nuovo governo", ha continuato.

"Serve un governo nuovo con accanto a lei, perché è autorevole e noi la stimiamo". "Ci deve essere una grande discontinuità che solo la sua autorevolezza può dare. Quindi a questo punto la scelta spetta a lei", ha aggiunto Romeo.

Intanto è in corso a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, il vertice del Centrodestra di governo. Presente il leader della Lega Matteo Salvini, il numero 2 del Carroccio Giancarlo Giorgetti e il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari.

La replica di Errani (Leu): "I messaggi della Lega non sono ricevibili"

"I messaggi lanciati dalla Lega non sono ricevibili. Vediamo se in queste ore in qualche villa di Roma matura un'altra posizione". Lo ha detto nell'Aula del Senato Vasco Errani di Liberi e uguali. "Questa non è una posizione che fa bene all'Italia. Non so se fa bene alla Lega ma di certo non al Paese", ha aggiunto commentando l'intervento di Massimiliano Romeo.