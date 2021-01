Crisi di governo, Tajani: “Consultazioni? FI andrà da sola, non con il Cdx"

Prove generali di avvicinamento fra il premier Giuseppe Conte e Forza Italia. Gli sviluppi della crisi di governo passano dal voto di fiducia al Senato ma i numeri sono corti e anche se il governo incassasse oggi il via libera dovrebbe fare i conti con una maggioranza troppo risicata. Allargarla è necessario come già anticipato dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Conte ha mandato messaggi agli azzurri ieri a Montecitorio quando si è rivolto ai “volenterosi” caratterizzati da una vocazione “europeista” e “popolare” ma anche quando ha parlato di legge elettorale proporzionale, vitale per non tagliare fuori dai ‘giochi’ futuri i partiti con una percentuale a una sola cifra (il sondaggio di Swg di ieri sera dava Forza Italia a 6.4%)

La risposta alla Camera è stato il voto di fiducia di Renata Polverini. Ma il segnale di questa mattina è ancora più forte e l’ha dato il presidente di Forza Italia Antonio Tajani. “Se il premier Conte non ha i voti in Senato deve dimettersi. In caso di consultazioni, poi, Forza Italia "andrà da sola" al Quirinale e non con la lega e FdI come un'unica delegazione”, ha detto il numero due dei forzisti e vicepresidente del Ppe in un'intervista a La Stampa. "C’è una linea condivisa - dice Tajani -, ma non siamo un partito unico. Noi abbiamo la nostra identità e la rivendichiamo. Siamo convinti che Forza Italia sia l’anima di un centrodestra europeista, indispensabile per governare, per l’immagine la credibilità internazionale". "Noi abbiamo avanzato l'ipotesi di un governo di centrodestra", sottolinea Tajani. "Berlusconi ha detto che le elezioni sono la via maestra - precisa - ma è l'ultima via visto che c'è la pandemia.Vediamo che altre strade si possono percorrere, le urne mi sembrano l'ultima ipotesi, ma è importante che il centrodestra sia coeso", ha concluso.