Politica

Mercoledì, 19 febbraio 2020 - 10:17:00 Crollo Lega, Salvini non tira più. Ok il Pd. La Meloni è inarrestabile (12.9%) Salvini non tira più, il sogno Lega si va spegnendo...

Settimana dopo settimana, la Lega di Matteo Salvini cala sempre di più. Decimale dopo decimale, il Carroccio non riesce più a risalire la china e a tenersi sulla quota del 30%. Infatti le ultime rilevazioni dell’Osservatorio politico Ixé riportano la Lega al 27.5%. Bene il Partito Democratico di Nicola Zingaretti che cresce progressivamente, anche se lentamente, e si porta al 20.5%. Stabile al 14.9% il Movimento 5 Stelle. Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia vola a gonfie vele e si porta al 12.9% mettendo in seria apprensione il Carroccio.