Crosetto: "2 dosi Pfizer e ho preso Delta, se faccio domande mi dicono No Vax"

"A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò GP per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax." Scrive così su Twitter Guido Crosetto, scatenando un dibattito social accanito.

Secondo alcuni, infatti, questa sarebbe una prova dell'inefficacia del vaccino.

Il braccio destro di Giorgia Meloni non sembra però voler alimentare le polemiche a riguardo e poco dopo specifica che il messaggio del suo tweet voleva solo essere quello di mettere tutti in allerta: anche da vaccinati ci si può ammalare, seppur meno gravamente, e quindi bisogna continuare a fare attenzione a non contagiarsi.

Mi dicono che la mia casistica rientrerebbe nel 5-7% dei vaccinati e sarebbe dovuta alle mie altre problematiche di salute.

Ok.

Comunque con il tweet volevo dire:

- ci si può ammalare (magari meno e poco) anche vaccinati, quindi attenti.

- i monoclonali funzionano.

Adesso basta. https://t.co/dxdXHZdqGM — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 5, 2021

Nel frattempo, intanto l'esponente di Fratelli d'Italia sdrammatizza sulla sua condizione, postando sui social una foto della frittata di patate appena cucinata e svelando che il riposo forzato ha almeno il pregio di farlo dedicare di più a uno dei piaceri della vita: il buon cibo.