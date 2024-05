"Cuffaro con FI, cosa dice Chinnici?". L'affondo di Castelli (Sud chiama Nord)

Europee, Castelli-La Vardera: siglato accordo Cuffaro - Forza Italia, cosa dicono Tajani e Chinnici?

“La notizia oramai è ufficiale come riportata da alcuni organi di stampa. Tramite un ‘magheggio’, è stato siglato l’accordo tra la DC di Totó Cuffaro e Forza Italia di Antonio Tajani. Infatti a traghettare l’accordo è Noi Moderati di Maurizio Lupi. Dunque nei fatti, anche Cuffaro entra nella galassia del Governo Meloni. A questo punto vogliamo rivolgere una domanda diretta a Caterina Chinnici, Europarlamentare uscente e candidata in Forza Italia. Cosa ne pensa lei dei voti di Cuffaro, che nei fatti serviranno a sostenere anche la sua candidatura?

Inoltre a Tajani chiediamo qual è l’accordo politico che ha portato Cuffaro a sostenere Forza Italia, tanto da far cambiare idea allo stesso Tajani, contrario fino a qualche giorno fa? Cosa otterrà Cuffaro da questo sostegno? Qualche assessorato in più dal Governo Schifani? Qualche direttore d’ospedale in più o qualche manager che possa portare avanti la gestione clientelare e parassitaria della sanità siciliana? Dica almeno qual è la merce di scambio di questo accordo. Domande legittime alle quali per una questione di trasparenza verso gli elettori, ci aspettiamo una risposta dalla stessa Chinnici e Antonio Tajani, anche perché La storia antimafia della Chinnici fa a pugni con la storia di Cuffaro, ma a quanto pare ormai lei l’ha rinnegata del tutto”.

Così in una nota Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e Ismaele La Vardera capogruppo all’Ars di ScN.