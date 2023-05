Dal Cdm ok a ddl Made in Italy. Fondo sovrano da 1 miliardo di euro

Valorizzazione della filiera legno-arredo 100% nazionale, del tessile, della nautica, della ceramica e dei prodotti orafi

Il Consiglio dei ministri dà il via libera al disegno di legge sul Made in Italy. Il testo, al quale ha lavorato il ministero guidato da Adolfo Urso, introduce diverse novità: dal fondo sovrano da 1 miliardo per promuovere le filiere strategiche al Liceo del Made in Italy, al Nutrinform Battery come bussola invece del Nutriscore, ma anche il fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, le cosiddette 'II.GG'.



L’obiettivo del fondo sovrano è quello di stimolare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, anche per la fase dell’approvvigionamento delle materie prime critiche. Così come, tra le misure introdotte, c'è grande attenzione su quelle settoriali a sostegno delle principali filiere di eccellenza attraverso la valorizzazione della filiera legno-arredo 100% nazionale, del tessile, della nautica, della ceramica e dei prodotti orafi. Oltretutto 10 milioni di euro sono destinati al potenziamento delle iniziative di autoimprenditorialità e imprenditorialità femminile.