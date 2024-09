DDL Sicurezza: opposizioni e sindacati in piazza contro la legge

DDL Sicurezza, opposizioni in piazza

Le opposizioni ritrovano unità sulla sicurezza e scendo in piazza per protestare contro il disegno di legge che prevede una stretta sul fronte securitario.

“Siamo qui per denunciare un passo indietro del Paese. Abbiamo fatto un passo indietro anche rispetto al codice Rocco. Sono stati introdotti venti nuovi reati, ovviamente non contro la classe politica, ma contro le persone comuni. La sicurezza non la si migliora così. In tutto questo mancano 22 mila unità fra Carabinieri e Poliziotti. Noi ci batteremo in tutti i modi per dire che non è questa la strada”. Lo dice il Presidente M5S,Giuseppe Conte, alla manifestazione contro il DDL Sicurezza a Roma.

DDL Sicurezza: Schlein, lo contrasteremo in Parlamento

"Siamo in piazza oggi insieme a Cgil, Uil, tante associazioni e tantissime persone contro delle norme liberticida che vogliono reprimere il dissenso contro nuove pene, nuovi reati e aggravanti quando la situazione nelle carceri è esplosiva. Siamo qui per contrastare il ddl sicurezza che non porta sicurezza ma più repressione con nuove norme che addirittura puniscono blocchi stradale che possono essere fatti paificamente e chi manifesta pacificamente contro opere che non condivide. Sono norme più repressive del codice Rocco, bisogna andare agli anni '30. Sono norme dettate da una furia ideologica che non fa bene al Paese, che è un Paese che ha a cuore anche la libertà delle persone. Lo contrasteremo in Parlamento ma è importante anche questa forte mobilitazione sociale". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in piazza contro il ddl Sicurezza.

DDL Sicurezza: Bonelli, mobilitare Paese contro norma fascista

“Il ddl sicurezza è un provvedimento autoritario e fascista nel latro paese: mandano in carcere gli italiani che protestano perché perdono il lavoro, che protestano per una scuola migliore. La risposta di Meloni alla crisi sociale e’ il carcere”. Lo dice il portavoce di Europa Verde e deputato Avs, Angelo Bonelli, alla manifestazione contro il ddl Sicurezza, a pochi metri dal Senato. “Su questo provvedimento, che è una svolta autoritaria e fascista, è necessario mobilitare al massimo il paese, le associazioni sindacali e civiche. Non escludo il ricorso allo strumento del referendum nemmeno su questo. Quello che accade in questo Paese è un fatto gravissimo”, conclude Bonelli.

DDL sicurezza: Magi, fermarlo prima che arrivi nei tribunali

“Le norme penali dovrebbero essere l’estrema ratio rispetto a reati che provocano danni a terzi. Qui, invece, si fa un passo indietro anche rispetto al codice Rocco. Migliaia di imprenditori della cannabis light vengono equiparati ai narcos. Noi siamo convinti che si tratti di norme incostituzionali, ma prima di sancirne la incostituzionalità nei tribunali avrà fatto dei danni nel paese”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi alla manifestazione contro il ddl Sicurezza.