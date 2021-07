Ddl Zan, salta la mediazione: si va direttamente al voto (a rischio)

Fumata nera quest’oggi, martedì 6 luglio, al tavolo del ddl Zan. Non è avvenuto nessun accordo sulle modifiche proposte dal relatore Andrea Ostellari. Come chiesto da M5S-Pd-Iv-Leu, oggi, a partire dalle 16.30, l'aula voterà la calendarizzazione del testo in Aula, con l'obiettivo di arrivare al voto sulla legge di contrasto all'omotransfobia entro il 13 luglio prossimo.

La linea su cui sono rimaste ferme le forze dell'ex maggioranza giallorossa è quella di andare in Aula oggi e votare la calendarizzazione al fine di portare il testo del ddl Zan il 13 luglio a Palazzo Madama. Dopo la proposta Ostellari di questa mattina, con la nuova ipotesi di modifica del testo di legge, si registra un nulla di fatto e resta dunque atteso il voto in Aula delle 16.30 per la calendarizzazione. Sulla “sintesi Ostellari” si erano dichiarati possibilisti, oltre chiaramente a Lega e Forza Italia, anche Autonomia e Italia Viva, ma entrambe le formazioni avrebbero garantito il voto in Aula per la calendarizzazione del testo Zan. Per Unterberger la sintesi era possibile "visto il grande passo avanti di Ostellari", per Faraone, invece, "ora toccava a Pd e M5S dare prova di dialogo”.

"In Parlamento ognuno è responsabile di quello che fa", ha dichiarato il segretario leghista Matteo Salvini. "Se la legge verrà affossata", continua il politico milanese, "il nome e cognome di colui che ha impedito che il Parlamento approvasse all'unanimità la tutela della libertà d'amore e dei diritti civili è il signor Letta. Perché gli è stata proposta, non una, ma dieci volte la possibilità di dialogo, di mediazione, perfino dai gruppi autonomisti del centrosinistra, perfino dai renziani, senza dimenticare il Vaticano da cui è arrivato l'appello".