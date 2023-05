Gdf, a De Gennaro il comando temporaneo. Governo in stallo sulle nomine

Guardia di Finanza, a De Gennaro il comando temporaneo

“Il comandante in seconda Andrea De Gennaro, in attesa delle decisioni di governo, assumerà la reggenza temporanea della Guardia di Finanza”. A dichiararlo è il generale uscente Giuseppe Zafarana durante il suo discorso di commiato.

All'evento hanno presenziato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri.

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha ringraziato Zafarana per l'intenso lavoro svolto alla guida della Fiamme Gialle durante il suo periodo di comando. Domani, giovedì 11 maggio, dovrebbe essere formalizzato in Consiglio dei ministri il passaggio di consegne tra l'attuale comandante ed il comandante in seconda, Andrea De Gennaro, che sia il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che il sottosegretario Alfredo Mantovano vorrebbero a capo del Corpo.

Alla cerimonia prenderà parte il ministro dell'Economia che, invece, punterebbe a scegliere il nuovo comandante, d'intesa con il ministro della Difesa Guido Crosetto, tra una rosa di nomi in cui comparirebbe anche il generale Umberto Sirico.

In sospeso anche le nomine di Trenitalia e Rfi

Da chiudere anche le nomine per i vertici in scadenza di Trenitalia e Rfi, società per le quali Matteo Salvini ha auspicato "un cambio di passo". Lo stesso ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha detto che "per quello che riguarda le ferrovie noi entro la settimana chiudiamo d'amore e d'accordo con tutti" mentre "su altre nomine che dipendono da altri ministeri" bisogna chiedere "a chi di competenza".