Campania, ok del Consiglio regionale al terzo mandato. De Luca si ricandida per far perdere il Pd

FdI: "Esiste un Pd a Roma ed uno a Napoli"

Con 34 voti a favore, 16 contrari e 1 astenuto il Consiglio regionale della Campania ha approvato la Proposta di legge "Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165". Il voto dà, di fatto, il via libera a una ricandidatura di Vincenzo De Luca per un terzo mandato come governatore.

La proposta di legge è stata approvata con il voto favorevole dei gruppi della maggioranza di centrosinistra e della consigliera Valeria Ciarambino (gruppo misto). Quelli contrari sono stati del centrodestra, del Movimento 5 Stelle, della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) e con l'astensione della consigliera Bruna Fiola (Pd).

Come ha scritto ieri Affaritaliani.it, De Luca intende ricandidarsi alle prossime elezioni regionali nonostante il Pd nazionale non lo sosterrà e sceglierà o il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi o l'ex presidente della Camera Roberto Fico. Una mossa chiaramente anti-Schlein che molto probabilmente farà vincere il Centrodestra.

"Esiste un Pd a Roma ed uno a Napoli. Lo certifica il voto in Regione Campania sul terzo mandato a De Luca. Cosa farà ora la Schlein con i Consiglieri regionali del Pd che hanno votato contro la linea nazionale? Hanno votato un obbrobrio giuridico che rappresenta anche un infarto della logica politica visto che un terzo mandato sarebbe consentito solo a De Luca quando la Schlein ha pubblicamente dichiarato che a prescindere dalla Legge il Governatore uscente non sarà il candidato del Pd e del centrosinistra". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.