Salvini intesta alla Lega e a Giorgetti il Decreto Bollette. Insorgono FdI e FI: "Merito di tutti". Il caso su Affaritaliani.it

Salvini: "Un risultato importante ottenuto grazie all’impegno della Lega e del Ministro Giorgetti"



Matteo Salvini su Instagram si intesta il Decreto Bollette e subito dopo il via libera del Cdm posta questa dichiarazione: “Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto bollette, un sostegno concreto da 3 MILIARDI DI EURO per milioni di famiglie (con aiuti fino a 500 euro) e famiglie italiane alle prese con l’aumento dei costi energetici. Un risultato importante ottenuto grazie all’impegno della Lega e del Ministro Giorgetti. Avanti così”. Ma Fratelli d'Italia e Forza Italia non ci stanno e non condividono questa lettura.

"Non credo che Giorgia Meloni passasse di lì per caso, stamani. Non scherziamo, il risultato è di tutto il Governo e certo il ministro Giorgetti ha fatto il suo per l'aspetto importante delle risorse". Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e membro della commissione Attività Produttive della Camera, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le dichiarazioni di Matteo Salvini secondo il quale il via libera del Cdm al decreto bollette è 'un risultato importante ottenuto grazie all’impegno della Lega e del Ministro Giorgetti'.



"Il Presidente del Consiglio ha lavorato molto su questo provvedimento, rinviandolo la prima volta per approfondire e indirizzare meglio le risorse alzandone il livello e l’efficacia . Penso ad esempio all’estensione dell'Isee per usufruire dei bonus energia. Sono poi state anche aiutate le piccole aziende e le imprese energetiche. Un ottimo intervento normativo questo ed il merito è di tutto il Governo presieduto da Giorgia Meloni, dunque anche di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia", conclude Zucconi.



"Il Decreto Bollette è merito di tutto il governo Meloni ed è una risposta che l'esecutivo dà ai cittadini su un tema delicato. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha fatto egregiamente la sua parte". Vito De Palma, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le dichiarazioni di Matteo Salvini secondo il quale il via libera del Cdm al decreto bollette è 'un risultato importante ottenuto grazie all’impegno della Lega e del Ministro Giorgetti'.



"Il merito è di tutti, della premier Meloni che ha voluto nei giorni scorsi un rinvio del decreto per approfondire il tema delle risorse e di Forza Italia che si è battuta per contrastare gli aumenti alle famiglie. Il decreto dimostra l'attenzione di tutto il governo, non solo di una parte, verso le famiglie, le fasce più deboli e disagiate dei cittadini a cui dobbiamo dare risposte non solo dal punto di vista fiscale ma anche con questi provvedimenti", conclude De Palma.



