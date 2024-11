La Camera approva il decreto flussi con i "Paesi sicuri" per mandare i migranti in Albania

Decreto flussi, la Camera ha approvato il provvedimento con i "Paesi sicuri" per mandare i migranti in Albania. Ora si aspetta il voto del Senato

Il controverso decreto flussi è passato alla Camera con 152 sì e 108 no. Il provvedimento ora passa in Senato per l'approvazione definitiva. Nel provvedimento fortemente voluto da Giorgia Meloni per cercare di far ripartire i centri per migranti in Albania, che attualmente non ospitano nessun richiedente asilo e si stanno svuotando anche degli agenti e del personale addetto all'accoglienza, contiene anche l'elenco dei Paesi sicuri di origine degli richiedenti asilo, tra cui Bangladesh, Egitto e Marocco, sotto forma di emendamento governativo.

E poi ci sono una serie di norme molto contestate dalle opposizioni, inserite con una serie di altri emendamenti dalle forze di maggioranza. Uno di essi primo prevede che i contratti pubblici per la cessione di mezzi e materiali a paesi terzi, fatti per rafforzare il controllo delle frontiere e dei flussi migratori e per le attività di ricerca e soccorso in mare siano secretati. In pratica, si occultano le aziende appaltatrici delle strutture di Shengjin e Gjader, su cui le minoranze avevano chiesto conto al Governo.

E poi c'è il cosiddetto "emendamento Musk", quello che stabilisce che i procedimenti di convalida del trattenimento o di proroga del trattenimento del migrante che richiede la protezione internazionale sia competente la Corte d'Appello in composizione monocratica. E non più la sezione specializzata in materia di Immigrazione del Tribunale alla quale resta invece la competenza per le controversie "aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti per il mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale". La speranza del governo è che le Corti d'Appello, che devono gestire una mole di lavoro maggiore, ci mettano più tempo a gestire le pratiche, evitando il ritorno quasi immediato dei migranti spediti in Albania.