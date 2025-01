Decreto giustizia, via libera definitivo della Camera. Che cosa cambia

Il cosiddetto 'Decreto Giustizia', approvato in via definitiva dalla Camera con 163 voti a favore e 103 astenuti contiene varie misure, anche per quanto riguarda l'organizzazione del sistema giudiziario. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del provvedimento:

ELEZIONI CONSIGLI GIUDIZIARI E CONSIGLIO DIRETTIVO CASSAZIONE

Vengono differite ad aprile 2025 le elezioni, previste per il 2024, dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. E si dispone che il requisito dei 4 anni di servizio residui, prima del collocamento a riposo, non si applichi più per il conferimento degli incarichi direttivi. Si tratta cioè di una norma che parifica alle direttive apicali della Cassazione tutte le altre funzioni direttive che sono quelle di Presidente di sezione, avvocato generale presso la Cassazione, Presidente aggiunto della Corte, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e Procuratore generale presso la Cassazione, prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno 2 anni di servizio prima del collocamento a riposo.

LIMITE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Si impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Attualmente, l'unica eccezione ammessa era il concorso per le posizioni apicali della Corte, cioè per il Primo presidente e il Procuratore generale. Il dl ora amplia le eccezioni equiparando alle direttive apicali della Cassazione tutte le altre funzioni direttive della Corte. La ratio di tale norma, si spiega, risiede nella necessità di avere più candidati per la copertura di funzioni assai delicate, eliminando alcuni degli ostacoli posti dall'attuale normativa.

MAGISTRATI CHE SEGUONO DIRITTO FAMIGLIA

Ai giudici che si occupano di procedimenti in materia di famiglia non si applicherà più il limite dei 10 anni di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.

OBBLIGATORIETA' DEI CORSI DI FORMAZIONE E GIUDICI ONORARI

Diventano obbligatori i corsi di formazione per i soli magistrati che hanno già ottenuto il conferimento o la conferma di incarichi direttivi e semidirettivi. Si riduce da 24 a 12 mesi il periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e si provvede alla relativa copertura finanziaria.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA CARCERARIA

Si completa la normativa relativa al 'Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria', estendendo, fra l'altro, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico. Il Commissario potrà disporre anche di una struttura di supporto composta da 5 esperti. E potrà stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti, del codice dei contratti pubblici, del supporto di società partecipate dallo Stato e potrà avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione. Aumenta il suo emolumento rispetto alla legge istitutiva e questo si aggiunge al compenso che continua a percepire nel caso si tratti di un dipendente.

PER COSTRUIRE CARCERI SI USANO FONDI GIUSTIZIA RIPARATIVA

L'incremento di 95.724.000 per costruire nuove carceri viene preso da tre Fondi: 73.521.500 da quello per la riforma della magistratura onoraria; 13.236.000 da quello per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti; 8.966.500 dal Fondo per la giustizia riparativa. E' una delle norme più contestate dal senatore IV Ivan Scalfarotto perché "sono Fondi importanti" in difesa delle vittime "che non andrebbero toccati".

BRACCIALETTO ELETTRONICO

Si introducono norme considerate più rigide sull'uso del braccialetto elettronico e sull'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari, dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica di queste misure da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della loro fattibilità operativa.

MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Si introduce un'interpretazione autentica di parte della normativa. In particolare si dice che gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del decreto del 2024 "restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura". L'intervento si è "reso necessario in quanto la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme". COPERTURA ASSICURATIVA - Si estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a 3 anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.