Decreto Sostegni del governo. Anteprima di Affaritaliani.it: IL TESTO

Dl Sostegni: resta nodo cartelle,in bozza stop fino 5mila euro - Nella nuova bozza del decreto Sostegni che dovrebbe approdare oggi in Consiglio dei ministri resta confermata l'ipotesi circolata dello stralcio delle cartelle esattoriali pre-2015 fino a 5mila euro. Tuttavia, secondo quanto si apprende da fonti di governo, il tema e' tuttora aperto e sara' affrontato direttamente in Consiglio dei ministri. La Lega spinge per ampliare le maglie dell'operazione ma anche M5s e Forza Italia puntano alla cancellazione integrale del magazzino fiscale. Mentre Pd e Leu bocciano qualsiasi forma di condono e sono favorevoli, cosi' come Iv, a una pulizia del magazzino piu' selettiva che stralci i crediti esattoriali inesigibili perche' collegati a imprese fallite o contribuenti defunti.

Dl Sostegni: bozza, proroga contratti a termine fino al 31/12 - Possibilita' di proroga e rinnovo dei contratti a termine senza causali fino alla fine dell'anno. Lo prevede la nuova bozza del decreto Sostegni che congela di fatto le clausole introdotte dal decreto Dignita'. "Ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi", si legge nella bozza, "e' possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato".

Dl Sostegni: bozza, 50 mln per fondo taglia affitti - Sara' incrementato di 50 milioni il fondo per la sostenibilita' del pagamento degli affitti per gli immobili nei comuni ad alta tensione abitativa, con il quale e' finanziato il contributo a fondo perduto per i locatori che riducono il canone. Lo prevede la nuoba bozza del decreto Sostegni che approdera' all'esame del Cdm oggi pomeriggio.

Dl Sostegni: bozza, proroga cigs per lavoratori ex Ilva - Prorogata per l'anno 2021 la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dipendenti delle imprese dell'ex gruppo Ilva, introdotta dal 2017, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Lo prevede la nuova bozza del decreto Sostegni che approdera' oggi all'esame del Consiglio dei ministri. Previsto anche il rifinanziamento per 400 milioni del Fondo sociale per l'occupazione la formazione.

Dl Sostegni: bozza, via libera a farmacisti vaccinatori - I farmacisti potranno vaccinare in farmacia, previa formazione specifica. Lo prevede la nuova bozza del decreto Sostegni che approdera' oggi in Consiglio dei ministri. "Tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea - si legge nel testo - finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione" del Covid, "e' consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati". Specifici accordi con i sindacati di categoria, sentito l'ordine professionale, disciplineranno "anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti". I farmacisti dovranno trasmettere "senza ritardo e con modalita' telematiche sicure" i dati relativi alle vaccinazioni effettuate.