Delega fiscale, nessun accordo al Senato: si vota sul dl Aiuti bis

Senato, non c'è accordo su delega fiscale

Non c'è accordo tra i gruppi per procedere al voto sulla delega fiscale e dunque in Aula del Senato si voterà solo la conversione in legge, in terza lettura, del decreto Aiuti bis. È quanto emerso dalla riunione dei capigruppo di Palazzo madama.

Secondo quanto ha riferito il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo a margine della riunione, il Carroccio ha confermato la disponibilità a rispettare l'accordo del 5 agosto che prevedeva il voto congiunto di tre provvedimenti: equo compenso, delega fiscale e ergastolo ostativo.

Ma essendo chiuso solo il testo sull'equo compenso, ha aggiunto, risulta impossibile votarli tutti e tre. Di qui la decisione di procedere solo al voto del decreto Aiuti bis, che dovrebbe chiudersi nel giro di un paio d'ore, al termine la commemorazione dell'ex senatrice Graziella Pagano recentemente scomparsa.