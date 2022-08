Destra o sinistra? Non importa, chi vince sarà il "lecchino d'onore"

Chi sarà il nuovo "lecchino d'onore"?

Alle prossime elezioni nazionali, sia che vinca la destra sia che vinca la sinistra in palio per il vincitore c'è al massimo il titolo di viceré del mai realmente dimessosi re Mario Draghi, al vertice non cambia nulla, quello che si stanno contenendo è il ruolo di lecchino d'onore.