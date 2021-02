Di Battista all’attacco: “Morto Cutulo? Cesaro fu autista, ha votato Draghi"

Alessandro Di Battista torna ad attaccare indirettamente la scelta del Movimento 5 stelle di votare la fiducia al governo Draghi. L'occasione è una nota pubblicata su Facebook per commentare la morte del boss di camorra Raffaele Cutolo. Il post ricostruisce i rapporti fra Cutolo e il senatore di Forza Italia e quindi pro-Draghi Luigi Cesaro ("Uno dei suoi autisti", scrive). Di Battista riassume la storia dei processi che per questo motivo hanno riguardato Cesaro ma riconosce che si sono conclusi senza conseguenze penali per l'avvocato ed esponente politico azzurro.

"Forza Italia - ricorda quindi l'ex deputato 5 stelle - l'ha ricandidato nel 2018. Dallo scorso 9 giugno Cesaro risulta indagato dalla Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito di un'inchiesta sugli intrecci tra politica e camorra. Durante la stessa operazione sono stati arrestati tre fratelli di Cesaro. A titolo informativo ieri il senatore Cesaro ha votato in Senato la fiducia al Governo Draghi e, insieme a tutta Forza Italia, sostiene il governo di unità nazionale. Qualcuno certe cose le dovrà pur ricordare", conclude Di Battista.