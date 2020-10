Di Battista: "Avanti così e M5S come l'Udeur. Utile per gestire poltrone"

Un nuovo attacco ai vertici del Movimento 5 Stelle. Parole durissime che hanno quasi il sapore di uno strappo. "Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'Udeur buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto". Così Alessandro Di Battista, in una anticipazione dell'intervista a 'Pizzapulita' (La7).

Un attacco che sembra quasi puntare a destabilizzare il Movimento e che arriva a meno di dieci giorni di distanza dal suo ultimo e pesantissimo sfogo, esternato in occasione della pesante sconfitta dei grillini alle ultime elezioni regionali. "La più grande sconfitta nella storia del Movimento", aveva dichiarato il 22 settembre in diretta Facebook Di Battista.