Di Battista "distruttore" del M5S? E intanto ricostruisce la sua immagine

Nel Movimento 5 Stelle c'è chi pensa a costruire e chi, dopo oltre due anni di silenzio, interviene nel dibattito interno alla compagine grillina - sostengono dal fronte governista dei pentastellati - solo con il cinico intento di generare il caos. Vedi alla voce Alessandro Di Battista. È questa ormai la trama interna ai grillini, ripetuta continuamente in Parlamento, tanto che tra i parlamentari M5S si parla di Dibba come del 'Signor Distruggere'. Se da una parte, infatti, la maggior parte dei pentastellati, i cosiddetti governisti, vuole trasformare M5S in una forza responsabile e moderata, in grado di dialogare con altre forze politiche, dall'altra Alessandro Di Battista rimane ancorato a quel ‘vaffa’ ormai abbandonato persino da Beppe Grillo.

“Di Battista ormai è contro il Movimento”, sussurra una voce di governo. Il refrain si fa largo anche tra i grillini alle prime esperienze: "Di tutto mi sarei aspettato quando mi sono iscritto al Movimento, tranne che un giorno l'avremmo dovuto difendere da Dibba". E via così, con il fronte responsabile e governista che si dimena per mandare avanti la baracca, e il ‘Signor Distruggere’ che prova ad incendiarla, seguito dagli sparuti compagni soprannominati ormai "i 4 dell'Ave Maria".

Mentre le forze di governo cercano la quadra anche a livello locale, Dibba non ci sta. O almeno finge di non starci. I più maliziosi infatti vedono dietro il ritorno dell’urlatore un modo per rilanciare la sua immagine e per potersi vendere politicamente. "Possiamo mandare all'aria tutto soltanto perché Dibba deve vendere la sua immagine?", si chiede un dirigente grillino tra i più navigati.

Ricostruzione riproposta da chi frequenta assiduamente le stanze interne al Movimento, secondo cui i pentastellati inizierebbero davvero a porsi più di qualche interrogativo. "Niente niente che Dibba sta inscenando tutto questo caos solo per ritornare a far parlare di sè e poter alzare il proprio prezzo di mercato (politico)?", si sarebbero chiesti alcuni ministri 5 Stelle dopo l'ultima sortita di Alessandro Di Battista.