Di Maio: "Decreto taglia-bollette, tetto sul gas e azzeramento dell'Iva per.."

Di Maio: "Con la destra rischiamo il baratro"

Con la destra al governo “l’Italia rischia il baratro”, il voto a “Impegno Civico e alla coalizione progressista” è l'unico in grado di battere il “trio sfascia conti” mentre “le altre sono liste solitarie e ogni voto dato a Conte o a Calenda va ad avvantaggiare di fatto Meloni e alleati”. Luigi Di Maio ha dialogato con AGI in vista delle imminenti elezioni del 25 settembre.

Di Maio e la ricetta per fronteggiare i rincari sull’energia

Il ministro degli Esteri spiega innanzitutto qual è la ricetta per fronteggiare i rincari sull’energia. “Per noi ci sono tre passaggi fondamentali", la premessa. "Il primo - osserva - è il decreto Taglia-Bollette: fino alla fine dell'anno lo Stato paga l'80% delle bollette di tutte le imprese italiane, dalla più piccola alla più grande, e delle famiglie in difficoltà. Per le imprese occorrono circa 13 miliardi. Li prendiamo – afferma il ministro degli Esteri - dalle maggiori risorse che lo Stato incassa, ad esempio, su Iva e accise derivanti dall'inflazione. 120mila aziende sono a rischio chiusura e 370mila lavoratori potrebbero perdere il posto, non possiamo perdere tempo".

"Secondo step - aggiunge -, tetto massimo europeo al prezzo del gas. Portiamo avanti ormai da mesi questa battaglia, che non viene sposata ma anzi osteggiata da Salvini e alleati, inerti davanti a milioni di cittadini costretti a pagare bollette esorbitanti a Putin. Terzo, azzeramento dell'Iva su tutti i beni alimentari, della natalità e farmaceutici".

Di Maio su fisco e reddito di cittadinanza

Il responsabile degli Esteri affronta anche l’argomento fisco (“Già nella scorsa legge di Bilancio abbiamo fatto in modo che si passasse da 5 a 4 scaglioni e abbiamo abbassato la percentuale dell'aliquota. Adesso bisogna continuare, passando da 4 a 3 scaglioni per fascia di reddito e diminuendo ancora di più questa percentuale”) e il tema dei diritti (“È importante introdurre la figura del Rappresentante speciale del Governo per il rispetto dei diritti Lgbt e approvare al più presto la legge contro l'omobitransfobia. E poi, nel solco della parità dei diritti, per noi è necessaria l'equiparazione delle unioni civili al matrimonio").

Una promessa sul reddito di cittadinanza: "È una misura che ha fatto respirare milioni di persone in stato di povertà, disabili, inabili al lavoro, pensionati. Toglierlo a loro, come vuole fare brutalmente Meloni, rischia di trascinare il Paese verso un'altra crisi, stavolta sociale. Io ho firmato la legge sul Reddito, io la difendo e posso migliorarla, ad esempio mettendo in contatto diretto imprese e lavoratori e superando cosi' il malfunzionamento dei centri per l'impiego".