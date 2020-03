Di Maio, fai asse con Di Battista nuovo leader e portate i 5S all’opposizione

Caro Luigi,

ti (ri)scrivo e ti faccio immediatamente presente che una UE senza eurobonds non è una vera Unione Europea; tanto meno è una "Europa dei popoli" ed è questo il motivo per cui la melassa mainstream li confonde apposta con i coronabonds.

Mentre i coronabonds rappresentano un aiuto temporaneo (comunque ci hanno già sbattuto la porta in faccia: raus!) gli eurobond sono bel altro: investimenti presenti e futuri su tutto il territorio europeo, pagati da tutti gli Stati aderenti e un debito pubblico unificato.

Non si è una Unione senza queste colonne economiche e finanziarie ed infatti dovevano essere i primi passi di Maastricht e la moneta unica quello finale. Prodi, Ciampi, Draghi (come si fa a volerlo sul trono costui, caro cazzaro verde?!), Ciocca e Scalfaro (forse per farsi perdonare del voltafaccia italiano nella seconda guerra mondiale?), accettarono di costruire una moneta unica che favorisse di un 20% la Germania sui mercati esteri rispetto a noi; Italia e Germania hanno due strutture produttive incompatibili peraltro, leggasi "Area Valutaria non Ottimale", per dirla alla Kaldor.

E' necessaria inoltre una banca centrale che svolga il proprio dovere (che possa acquistare Titoli di Stato anche sul mercato primario) per non farsi svenare dai grossi potentati multinazionali (lobby finanziarie) che, come possiamo constatare con l'accanimento sul MES, dirigono enormi fette della politica europea: finiremo per pagare, prima o poi, le sofferenze della DeutscheBank, pari a 15 volte il PIL tedesco (!!!) senza far parte di una Unione!

Come sai Luigi non sono stato molto tenero con te in passato (come spesso ti ho lodato) e ti scrivo queste cose per indicarti un percorso di "redenzione": come potrai aver constatato direttamente la strada che ti prospettai io (le dimissioni per risalire) era quella giusta ma non basta, tuttavia, se seguirai il mio consiglio, ci guadagneremo noi italiani e tu verrai stimato in ogni angolo d'Italia.

E' necessario che tu capisca che per il M5s (in crisi) sarai una enorme risorsa se ti occuperai di società civile, se organizzerai comitati per i diritti sociali, se sarai il tramite tra MoVimento e sindacati, magari in collegamento strettissimo con scuola e università.

Come ho sempre detto "Di Maio ha fallito come capo politico ma come Ministro del Lavoro, ed ora degli Esteri, è in gamba", queste esperienze sono il tuo biglietto da visita.

Ultima, spigolosa, riflessione e mi scuso se sarò così diretto:

Non mi è piaciuto Conte quando ha chiesto di attivare tutta la potenza di fuoco del MES e, anche se poi si è salvato in corner dichiarando "senza che si attivino le clausole", egli non poteva non sapere che per disattivarle servirebbero mesi e finiremmo per essere costretti ai vincoli più estremisti (austerity senza precedenti) del Trattato finendo come la Grecia! Siccome non credo che un avvocato come Conte non fosse al corrente di questo, perché voleva rifilarcelo? E perché adesso quasi come un "ruggito del coniglio" si fa manipolare da Macron quando sa bene che non sono i coronabond il nodo centrale come affermato in queste poche righe? (Emettiamo intanto moneta parallela sotto forma di stato-note semmai, altro che elemosine).

Ed allora: perché Luigi continui a non ribellarti? Perché Grillo vuole, di colpo, per forza il PD? Cosa non lo rende sereno?

Un Movimento nato dal basso, sballottato in mezzo a ombre e linee politiche inguardabili, deve staccare la spina a Giuseppe Conte e cambiare immediatamente direzione...tornare anche ad un ciclo di opposizione in attesa di una nuova fase di Governo e, quando sarà il momento, stipulare contratti e non alleanze in nome degli "zero virgola" (austerità voluta dalle banche private straniere).

A proposito di lobby bancarie, che fine ha fatto la promessa di separazione tra banche di investimento, commerciali (e di deposito)? La "Banca Universale"fu un altro regalino della cricca degli Amato, Prodi, D'Alema, Ciampi, Andreatta ecc cosa è... il PD non vuole?!

Dunque Luigi tu hai una grande, irripetibile occasione e sono certo che con Di Battista nuovo "capo politico" tornerete i golden boys della rinascita (del M5s e italiana!): coglila!

ps: una piccola osservazione sul motivo che vede Salvini foraggiare la causa Draghi: Conte lo ha sconfitto e pur di vendicarsi farebbe infantilmente il male della nostra Nazione (Borghi e Bagnai restate a casa ma anche sulla cadrega mi raccomando...).