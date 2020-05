Di Maio intervistato da Costanzo parla di Trump e dell’amico Di Battista

Luigi Di Maio ha espresso ammirazione per il presidente americano Donald Trump, che "è una persona vera, è come la vedete e questo l'apprezzo sempre. Lavora e porta avanti politiche per il bene del suo paese: questo lo percepisci quando porta avanti iniziative che poi si possono condividere o meno. Vuole proteggere gli Stati Uniti ed il popolo americano e questo è molto importante".

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri a 'L'intervista' di Maurizio Costanzo. A proposito della cancelliera tedesca Angela Merkel, Di Maio ha affermato di essere stato "onorato quando mi ha detto 'ho sentito parlare molto bene di lei'. È stato un riconoscimento importante", mentre con il presidente francese Emmanuel Macron "a parte qualche tensione iniziale c'è stato modo di confrontarci".

Luigi Di Maio ha parlato anche del rapporto con Di Battista. Ho "simpatia" per Alessandro, è "un caro amico, ma non la pensiamo allo stesso modo su tutto". E poi ha aggiunto: “È rientrato dal viaggio per lavoro in Iran e poi abbiamo dichiarato il lockdown. Ora aspetta un altro bambino e per la seconda volta diventerà papà”.