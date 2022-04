"Putin fallo ammazzare". Minacce di morte al ministro Di Maio

"Di Maio con una spranga nel cervello"

"Putin manda qualcuno ad ammazzarlo", "Di Maio con una spranga nel cervello", "ti faranno fuori", "verme lurido porco, appeso per le palle", "crepa bastardo". Sono alcune delle minacce di morte rivolte al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, riportate in diverse chat Telegram e social.



Tra gli utenti spuntano foto profilo con la Z. Diverse le immagini di bare ed asce con commenti minatori rivolti a Di Maio, dove vengono rilanciati i post social del titolare della Farnesina e articoli di giornali. Dall'inizio della guerra Di Maio ha preso posizioni nette di condanna contro la guerra di Putin in Ucraina.



"Prelevarlo e spedirlo nei gulag", "uccidetelo", "impiccati terrone" sono altri messaggi che si leggono sui social contro il titolare della Farnesina.

