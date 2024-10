Diesel, aumento delle accise? Ipotesi "rimodulazione" e, nel caso, sarà "colpa" dell'Europa

L'esecutivo e la maggioranza stanno facendo di tutto per evitare l'aumento delle accise che, comunque, se ci fosse, sarebbe "colpa" dell'Europa e non una decisione del governo Meloni

Grande clamore sta facendo in rete l'ipotesi di aumento da parte del governo delle accise sul diesel. Ieri c'è stata una smentita del ministero dell'Economia e delle Finanze ma le opposizioni continuano a incalzare la maggioranza e il governo. Che cosa sta realmente succedendo?



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, si tratta per ora di un'ipotesi di lavoro su un'eventuale rimodulazione e quindi non è affatto detto che ci sarà dal primo gennaio 2025 un aumento globale dei prezzi del gasolio. In particolare - spiegano fonti della maggioranza . la differenza di accise tra benzina e diesel è considerato dall'Unione europea un SAD (sussidio ambientalmente dannoso) da superare. E tutto ciò fa parte degli accordi su Pnrr e Psb.



Infatti nel Programma di Stabilità e Bilancio (PSB) si parla di "utilizzare l'allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica, come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell'efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transizione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale".



L'esecutivo e la maggioranza stanno però facendo di tutto per evitare l'aumento delle accise che, comunque, se ci fosse, sarebbe "colpa" dell'Europa e non una decisione del governo Meloni.