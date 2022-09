Dl Aiuti ter, dote sale a 14 mld: bonus 150 euro a redditi sotto i 20mila euro

Decreto Aiuti ter, la dote sale a 14 miliardi: governo in Cdm

È salita a circa 14 miliardi, secondo quanto si apprende da fonti di governo, la dote per il decreto Aiuti ter oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Di questi 6,2 miliardi arrivano da maggiori entrate che si possono utilizzare subito dopo l'autorizzazione del Parlamento.

Decreto Aiuti ter, bonus 150 euro a redditi fino 20mila euro

Un bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui: e', secondo quanto si apprende da fonti di governo, una delle misure contenute nel decreto aiuti ter all'esame del Consiglio dei ministri. Il bonus andra' anche ai pensionati e interessera' una platea di 22 milioni di persone.



All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi, c'è anche il decreto sulla mappatura delle concessioni, dunque spiagge comprese. Si istituisce un'unica banca nazionale, con individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati. Su questo specifico tema, nella giornata di ieri, il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia della Lega ha minacciato le dimissioni.



Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Cdm terrà una conferenza stampa insieme ai ministri dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e della Transizione ecologica Roberto Cingolani. L'incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. La seduta del Consiglio è stata convocata per le 11 ma ancora non è iniziata