Dl fiscale, bocciato taglio canone Rai: governo battuto

Bocciato in Commissione bilancio del Senato l'emendamento della Lega per ridurre il canone Rai da 90 a 70 euro. Il governo aveva dato parere favorevole, quindi è stato battuto. Forza Italia ha votato con l'opposizione esprimendo il no all'emendamento.