Dl Imprese: moratorie superano 295 miliardi, garanzie Sace a 10,5 mld

Le domande di moratoria sui prestiti per famiglie e imprese sono arrivate a oltre 295 miliardi, mentre sono pari a oltre 61 miliardi le richieste al fondo di garanzia per le Pmi. A evidenziarlo la rilevazione settimanale effettuata dalla task force per l'attuazione delle misure a sostegno della liquidita' adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte ministero dell'Economia e delle Finanze, ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace.

2,7 milioni di domande per 295 miliardi

Sulla base di dati preliminari, al 17 luglio sono pervenute 2,7 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti, per 295 miliardi. "Si può stimare che, in termini di importi, circa il 93% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 3% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame", spiega la rilevazione. Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace sono state concesse garanzie per 10,5 miliardi di euro, su 312 richieste ricevute. Per quanto riguarda le pmi, le richieste ai sensi dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' (oltre 1,2 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 158 miliardi, mentre le adesioni alla moratoria promossa dall'Abi (50 mila) hanno riguardato 12 miliardi di finanziamenti alle pmi. Le domande delle famiglie riguardano prestiti per circa 92 miliardi di euro.