DL Imprese, via libera dalla Commissione Europea

La Commissione europea ha dato il via libera al decreto legge imprese che contiene misure per l’accesso al credito e per la liquidità alle aziende colpite dall’emergenza Coronavirus. Nel testo sono stati inseriti anche un fondo centrale di garanzia per le PMI ed il potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con due decisioni distinte Bruxelles ha dato il via libera alle misure a sostegno dell'economia del valore di circa 200 miliardi e allo schema di garanzie destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese. "Le misure dal valore complessivo di circa 200 miliardi consentiranno di offrire la garanzia pubblica su nuovi prestiti o rifinanziamenti alle grandi aziende. Insieme all'altro programma di sostegno rivolto ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese, il pacchetto permetterà alle società di coprire le loro necessità finanziarie più urgenti per affrontare la difficile situazione". Sono le parole della commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager riportate dall'Ansa