Dl Infrastrutture, nuove regole monopattini. Stop ai parcheggi sui marciapiedi

Nuove regole per i monopattini. Stop ai parcheggi sui marciapiedi

Il governo con il Dl Infrastrutture mette una stretta sull'uso dei monopattini. Non potranno più transitare ed essere parcheggiati sui marciapiedi. E' stata anche limitata - si legge sul Messaggero - la velocità, da 25 a 20 km orari ed è previsto, oltre al sequestro per chi trucca il motore, l'obbligo di indossare il casco fino a 14 anni. Altre novità riguardano anche chi è alla guida di un'auto. Vengono inasprite le multe per chi getta oggetti dai veicoli in movimento sporcando la strada.

Le sanzioni per il telefonino - prosegue il Messaggero - sono estese anche a chi toglie le mani dal volante per utilizzare pc portatili o tablet e si introduce la responsabilità del conducente della moto nel caso in cui il passeggero, anche se non minorenne, non porti il casco. Scatteranno, invece, dal 2022 le norme per il parcheggio gratuito dei disabili nelle strisce blu.