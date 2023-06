Dl Pa, il governo pone la fiducia. Resta la norma anti-Corte dei conti

La seduta è stata sospesa per la riunione della conferenza dei capigruppo che stabilirà i tempi del voto

Il governo ha posto la questione di fiducia in Aula alla Camera sull'approvazione del decreto PA senza modifiche rispetto al testo uscito dall'esame delle commissioni.



La richiesta è stata formalizzata in Aula dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il voto sulla fiducia che il Governo ha posto sul dl Pa in aula alla Camera avrà inizio domani dalle 14. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Le dichiarazioni di voto avranno inizio alle 12.30.

Fra le novità introdotte, la proroga del cosiddetto ‘scudo erariale’ di un anno al 30 giugno 2024 e l’esclusione del controllo concomitante della Corte dei Conti su Pnrr e Pnc.