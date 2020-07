Dl Sicurezza, Salvini: "I giudici della Consulta fanno politica"

"Anche sui Decreti Sicurezza qualche giudice, come accade troppo spesso, decide di fare politica sostituendosi al Parlamento. Un “richiedente asilo” in oltre il 50% dei casi viene riconosciuto come clandestino dalle commissioni prefettizie, senza quindi nessun diritto di rimanere in Italia: secondo la Corte dovremmo quindi premiare chi mente e infrange la legge? La sicurezza e il benessere degli Italiani, degli immigrati perbene e dei veri richiedenti asilo, vengono prima di tutto". Con queste parole, pronunciate ad Affaritaliani.it, il segretario della Lega Matteo Salvini commenta la bocciatura da parte della Corte Costituzionale di una norma del Decreto Sicurezza.