Dossier Pirelli nella mani di Meloni. Il governo verso il Golden Power

L'unico ministro competente è Adolfo Urso, che, contattato da Affaritaliani.it sul tema, si chiude dietro un "no comment"

Giorgia Meloni ha deciso di prendere in mano il dossier Pirelli e l'eventuale, probabile, utilizzo del Golden Power per evitare che finisca nelle mani dei cinesi. Secondo quando risulta ad Affaritaliani.it la partita, decisiva per un settore chiave come quello delle infrastrutture strategiche, dipende direttamente da Palazzo Chigi. L'unico ministro competente è Adolfo Urso, che, contattato da Affaritaliani.it sul tema, si chiude dietro un "no comment".



E per capire fino a che punto il dossier sia delicato, perfino nell'entourage del ministro del Made in Italy non sanno bene dare una risposta e non conoscono i dettagli della posizione della premier. Ma, comunque, come risulta ad Affaritaliani.it, l'orientamente del governo, su spinta di Fratelli d'Italia e Lega sarebbe quello di usare il Golden Power e bloccare quindi il passaggio del controllo di Pirelli ai cinesi.