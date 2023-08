Dossieraggio, "è come la P2". Svelati i dati di Renzi, Casaleggio e Santanchè

Dossieraggio, tutte le verità dell'inchiesta tra Copasir e Perugia

Il caso dossieraggio accende l'estate della politica italiana tra "imbarazzi, silenzi, sospetti", scrive oggi Repubblica. Secondo il Corriere della Sera, il caso su cui indaga la Procura di Perugia è già sul tavolo del Copasir, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. "Il primo step del comitato parlamentare presieduto da Lorenzo Guerini potrebbe essere quello di sentire l’autorità delegata del governo, vale a dire Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che detiene la delega ai servizi segreti".

L’indagine di Perugia, intanto, si concentra sulle deviazioni dai compiti istituzionali. Non solo del finanziere, il luogotenente Striano, ma anche "l’attività del «Gruppo Sos» di quell’ufficio giudiziario. Presso il quale giungevano (e giungono, ma ora il sistema di trattamento dei dati è profondamente mutato) migliaia di segnalazioni, dentro le quali bisognava pescare quelle meritevoli di approfondimento", scrive il Corriere della Sera.

"Di che tipo? Dall’indicazione di un nome, attraverso l’accesso alla banca dati della Dna e ad altri sistemi informatici (da quello dell’Agenzia delle entrate in giù) è possibile raccogliere informazioni da cui ricostruire l’intera vita di una persona, sotto il profilo economico e non solo. Che uso si poteva fare o è stato fatto, dopo, di quei potenziali «dossier»", spiega sempre il Corriere. "Le centinaia di accessi relativi a nomi della politica e non solo, hanno fatto sorgere il dubbio di attività che difficilmente sarebbero potute sfociare verso indagini collegate alla criminalità organizzata e al riciclaggio, dietro il quale spesso si nascondono gli affari delle mafie".