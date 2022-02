Puglia, Taurino: "Enel realizzi un rigassificatore a Cerano"

"Benefici economici per Brindisi ed il Salento tutto"

Accogliendo l'appello dell'onorevole D'Attis sulle nuove politiche energetiche da rilanciare e ascoltando il lungo applauso che ha accompagnato le parole del premier Draghi quando ha sostenuto che serve una riflessione sul potenziamento dei rigassificatori per accogliere il Gnl offerto dagli Stati Uniti, riteniamo che la strada da percorrere sia quella di rilanciare l'idea del rigassificatore a Brindisi, questa volta in un'area lontana dall'abitato, ovvero a Cerano.



D'altronde Enel sta già riavviando un progetto di costruzione di un rigassificatore a Porto Empedocle. Con la forte volontà del Governo si prefigurano tutti i presupposti per inserirsi in questa occasione di sviluppo per il territorio, che consentirebbe di porre un argine all'emorraggia occupazionale e di creare le condizioni per nuove filiere del freddo e benefici economici per Brindisi ed il Salento tutto.

Paolo Taurino, Presidente di ConfimpreseItalia Brindisi