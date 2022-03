Draghi: "Divisioni sui prezzi energetici. Coordinamento per il gas liquido"

Ucraina: Draghi, non vogliamo assolutamente scontro civilta'

"Sull'energia i problemi sono tanti", "c'e' un problema di formazione dei prezzi" che "non hanno nessuna connessione con i costi di produzione", su questo "pero' ci sono posizioni molto divise tra paesi del nord, societa' petrolifere del nord e altri paesi. Lo schieramento e' molto diviso, occorrera' arrivare ad un accordo". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle repliche al Senato, nel corso dei lavori in vista del prossimo consiglio europeo.



Energia:Draghi,imposta profitti bassa?Nessuno ci pensava - "Il governo ha introdotto un imposta sui profitti, fino ad allora nessuno ci pensava. Il governo l'ha fissata al 10%, ora molti dicono non basta. E va bhe', vedremo. Il Parlamento ha in mano il provvedimento, vedremo. Ovviamente i profitti sono molto piu' grandi, occorre tenerne conto". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle repliche al Senato in vista del consiglio Ue.



Energia: Draghi, non c'e' rischio di cadere in un altro monopolio - "Al senatore Candiani rispondo che no, non c'e' nessun pericolo di cadere dalle braccia di un gigantesco monopolio, nelle quali ci siamo con convinzione adagiati per circa 20 anni, in quelle di un altro monopolio altrettanto grande, perche' avremo una pluralita' di fornitori, quindi non ci sara' il potere straordinario di cui ci troviamo oggi a pagare i costi". Cosi' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica in Aula al Senato.



Ue: Draghi, auspico coordinamento soprattutto per gas liquido - "C'e' un elemento di tempo, occorre muoversi con rapidita'. Gli stessi fornitori che contattiamo noi sono contattati da diversi Paesi in condizione di bisogno. Tant'e' che la commissione, alla riunione del Consiglio europeo di domani proporra' un piano per coordinare questi acquisti. E' auspicabile che il coordinamento avvenga soprattutto per il gas liquido". Cosi' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica in Aula al Senato. Nel suo intervento, il premier ha notato che "all'interno del mercato del gas ci sono due realta' profondamente diverse: quello che arriva attraverso i tubi, su cui l'Ue avrebbe un forte potere di mercato nell'imporre le condizioni, fra cui quelle di prezzo; e il gas liquido, che e' invece facilmente vendibile nel resto del mondo, e quindi il potere di mercato dell'Ue e' ridotto". Sulle rinnovabili, Draghi ha ribadito che "dobbiamo investire e accelerare i piani: non e' vero che il tetto scoraggia la produzione di rinnovabili. Il tetto fissato e' fantastico, permette un profitto straordinario ai venditori di rinnovabili. La verita' - ha continuato - e' che le societa' che fanno rinnovabili hanno realizzato profitti colossali, derivanti anche dal fatto che il prezzo si forma sulla base di quello del gas. Quindi non ho alcun rimorso ad ver fissato quel prezzo che e' ampiamente remunerativo".

Ucraina: Draghi, importante avere Parlamento dietro - "Grazie per il sostegno all'azione di governo. E' sempre importante sapere che ci si siede al tavolo con il Parlamento dietro. Questo sostegno da' una particolare forza alla mia partecipazione domani". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle repliche al Senato, nel corso dei lavori in vista del prossimo consiglio europeo.