Draghi-Marina Berlusconi, vertice con Gianni Letta: un nuovo partito?

Berlusconi-Draghi, un vertice nella casa milanese di Marina alla presenza di Gianni Letta. Un incontro all'indomani del rapporto sulla competitività in Europa

Un incontro segreto, sicuramente non ufficiale. Presenti nell'abitazione milanese della figlia del Cavaliere, Marina Berlusconi, Gianni Letta e Mario Draghi. Un faccia a faccia duranto circa un'ora che potrebbe nascondere un futuro politico che potrebbe sbaragliare l'intera area di centro della politica italiana. Draghi, infatti, ha incontrato Marina Berlusconi mercoledì 11 settembre, all'indomani della presentazione - a Bruxelles - del rapporto sulla competitività in Europa.

Ma perché questo summit anomalo? Secondo i retroscena non è stato un appuntamento conviviale ma un primo passo per la creazione di un nuovo movimento. Una mossa che ha lasciato di sasso anche la premier Giorgia Meloni e che potrebbe ricomporre un puzzle fatto di dubbi e ombre. Primo fra tutti il caso Boccia: l'intervista, poi saltata, a Carta Bianca - su Rete4 - non era stato preso benissimo dalla leader di Fratelli d'Italia. Anche perché la mossa dell'intervista era il secondo sgambetto di Marina Berlusconi dopo il fuorionda di Striscia su Andrea Giambruno che di fatto è costato la fine del matrimonio della Meloni.

Gianni Letta, poi, storicamente - dai tempi della primissima era di Forza Italia - è sempre stato uno degli strateghi politico-comunicativi di Berlusconi. Se due indizi fanno una prova in molti iniziano a vedere un disegno politico che potrebbe sbaragliare le carte in tavola.