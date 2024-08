"E mo…? Che succede…? Dalla Puglia al Sud, dall'Italia all'Europa (e oltre). Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate": tutto pronto per La Piazza dal 29 al 31/08 a Ceglie (Brindisi). Programma

A Ceglie Messapica (Brindisi) la settima edizione de La Piazza di Affaritaliani.it. Ecco il programma

Manca sempre meno al via della settima edizione de La Piazza, la kermesse politica-economica di Affaritaliani.it che andrà in scena dal 29 al 31 agosto a Ceglie Messapica (Brindisi). Lo scenario che il direttore Angelo Maria Perrino ha deciso di affrontare è vastissimo e lo evidenza bene il titolo “E mo…? Che succede…? Dalla Puglia al Sud, dall’Italia all’Europa (e oltre). Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate”, così come numerosi saranno gli esponenti del panorama politico ed economico, che parteciperanno per ragionare sull’autunno che verrà e sulle prospettive dell’Italia al rientro dalle vacanze.

A partire dai due vicepremier: il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Sul palco di Ceglie anche diversi ministri come Raffaele Fitto (ministro degli Affari europei, Sud e Pnrr), Adolfo Urso (Imprese e made in Italy) e Nello Musumeci (Protezione civile e Politiche del mare). Ma non solo politica. Tra gli ospiti di spicco del panorama economico: Gianpiero Strisciuglio, amministratore Delegato RFI, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria e Leonardo Maria Del Vecchio, presidente Lmdv Capital e presidente di Ray Ban mondo.