“È stato tradito dal suo solipsismo”, analisi e aneddoti su Berlusconi

Morto Berlusconi, analisi e aneddoti su Silvio

Dall’ex premier Romano Prodi al segretario del Pds Achille Occhetto. Dal co-fondatore di Forza Italia Giuliano Urbani all’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone. Tutte le interviste dei quotidiani ai protagonisti della politica e della finanza che insieme a Silvio Berlusconi hanno scritto gli ultimi 30 anni della storia italiana.

Prodi: "Entrambi eravamo convinti europeisti

Lo storico rivale di Berlusconi, Romano Prodi, riflette "soprattutto sugli obiettivi comuni più che sulle nostre divisioni". Per questo, ragionando con Il Messaggero, gli "viene alla mente, con naturalezza, il tema dell' europeismo. È il valore ideale e pragmatico dell' europeismo che ha tenuto l'Italia unita nei momenti più difficili. Entrambi abbiamo avuto la chiara idea che il futuro dell'Italia passa attraverso l'Europa". Nonostante le differenti vedute, "Berlusconi si rendeva conto che qualsiasi cedimento sull'europeismo avrebbe impedito il progresso che il nostro Paese aveva compiuto", sostiene l'ex premier. Le loro concezioni di Paese erano però opposte "su tanti aspetti fondamentali".

"Le nostre ricette divergevano profondamente", ma "siamo stati rivali, non nemici", precisa Prodi. "Le nostre diversità non hanno impedito una relazione più civile e più corretta di quanto non accada tra i protagonisti della politica di oggi", aggiunge. Il loro contrasto "non era di tipo personale ma politico" e "ha costruito il bipolarismo e se il nostro Paese avesse dato continuità al bipolarismo - sostiene Prodi -, l'Italia si troverebbe in condizioni migliori". "Berlusconi è stato davvero il primo che ha usato i media e il video in maniera scientificamente capillare", afferma il fondatore dell'Ulivo. "Quando poi le circostanze mi hanno spinto alla contesa elettorale, ho pensato però che Davide poteva vincere contro Golia".