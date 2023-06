Berlusconi, ora Mediaset va venduta. Lo "squalo" Bollorè pronto all'assalto

Morte Berlusconi, la carta in mano a Vivendi per la scalata a Mediaset

Con la morte di Berlusconi si apre anche inevitabilmente il capitolo eredità. Il nodo principale riguarda il futuro di Mediaset. Per sapere quale sarà il destino dell'azienda - si legge sul Fatto Quotidiano - bisognerà aspettare l’apertura del testamento, le scelte degli eredi e le mosse dei molti attori in campo. La partita si giocherà su Mediaset for Europe, che a parte il nome e la sede in Olanda non ha il peso per reggere sul mercato continentale, non ha trovato il modo di espandersi e vive di un business in via di consunzione. Più probabile diventi preda che cacciatore e tra i più interessati c’è Vivendi, azionista col 23% finora senza peso: i francesi sarebbero intenzionati a proporre un accordo complessivo col placet del governo, in cambio del via libera in Tim all'operazione "rete unica".

È in questo contesto - prosegue Il Fatto - che Vivendi, rimasta con le sue azioni bloccate dentro Mfe dopo la spettacolare reazione del "sistema Italia" al suo tentativo di scalata nel 2017, potrebbe rientrare in gioco: i francesi, si dice, sarebbero disposti a lasciare soldi sul tavolo di Tim, dicendo sì alla vendita della rete a prezzi inferiori a quelli finora richiesti, in cambio del via libera a salire ancora in Mediaset. Giorgia Meloni dovrà gestire l'eredità politica dell’ex Cavaliere, ma forse dovrà occuparsi pure di quella economica. I rapporti tra lo squalo bretone Vincent Bolloré, il governo e la famiglia Berlusconi sono oggi pessimi, ma non sarebbe certo il primo matrimonio d'interesse che si vede in giro.