Dopo Silvio, Salvini conta meno: con le elezioni Meloni può prendersi tutto

Morto Berlusconi, Meloni ora può andare al voto anticipato

Bisognerà uscire dal necrologismo compulsivo per scrivere qualcosa di valore sulla scomparsa di Berlusconi. Si affollano commenti idioti e luoghi comuni: "Cambia un'epoca, ha fatto cose belle, aveva una grande energia (Morandi e papa Checco... inascoltabili...). La sua storia non ha bisogno di essere raccontata perchè lo è stata già durante tutta la sua vita. È il dopo di lui che bisogna raccontare e vedere. Adesso.

Politica: cambia tutto, scompare il Centro, il Centrodestra e la Lega. Nasce adesso una unica destra. Salvini potrà fare ben poco e il ritorno (meno grande delle aspettative) di Renzi sarà per fare da tutor a quel che resta di Forza Italia. Perchè? Soldi. Non ci sono i soldi di Silvio.

Marina? L'augurio di chi scrive è che si dedichi a una stagione non di lotta ma di guerra vera. Consolidando l'alleanza con Giorgia e attaccando i francesi su più fronti, compreso quello dell'azionariato interno. Solo loro due possono farcela.

In cambio di cosa? Qui si entra nel vivo: appoggio incondizionato alla scomparsa di Forza Italia, semaforo verde per l'etica sovranista e familistica della Post-Fiamma di FDI. Fine della (squallida) epopea tv della 'lobby gay' (quella vera). Senza il palcoscenico della tv non ci sarà il teatro propulsivo degli ultimi anni per il narcisismo esibizionista di gay (uomini, maschi). La fine della teoria gender in Italia.