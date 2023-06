Addio a Berlusconi, Draghi: "Leader rivoluzionario". Putin: "Amico vero"

Morto Silvio Berlusconi, da Meloni a Schlein: il cordoglio da parte della politica

Finisce un'era storica. L'addio a sorpresa di Silvio Berlusconi segna un passaggio chiave, uno spartiacque indelebile della storia politica, economica e culturale del nostro Paese (e non solo). Dopo l'annuncio della morte, arrivata stamane direttamente dall'ospedale San Raffaele di Milano, nel quale il leader di Forza Italia era ricoverato da qualche giorno, sono già tantissimi i messaggi di cordoglio rilasciati dai politici.

Morto Silvio Berlusconi, funerali e camera ardente. Proclamato il lutto nazionale

Bandiere a mezz'asta al Senato, alla Camera dei deputati e a Palazzo Chigi in segno di lutto per la scomparsa del presidente di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi. Domani e mercoledì mattina, si è appreso da fonti parlamentari, i lavori d'Aula di Montecitorio non si svolgeranno. Per la giornata di mercoledì è stato dichiarato lutto nazionale.

I funerali di Silvio Berlusconi si svolgeranno mercoledì, 14 giugno, nel Duomo di Milano alle ore 15. Presiederà l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Il feretro di Silvio Berlusconi è arrivato a Villa San Martino, ad Arcore dove sarà allestita la camera ardente privata. A accoglierlo al cancello molte persone e alcuni simpatizzanti con bandiere di Forza Italia che lo hanno salutato con un lungo applauso. Salta, invece, camera ardente pubblica prevista in un primo momento negli studi di Mediaset a Cologno Monzese: a quanto si apprende non si farà per motivi di ordine pubblico.

D'altra parte, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha detto di aver offerto alla famiglia di Berlusconi "tramite Fedele Confalonieri la Sala Alessi di Palazzo Marino per la camera ardente, se lo gradissero. Però ovviamente sono cose che stanno nella volontà della famiglia e credo sia assolutamente giusto se lo volessero".

Morto Silvio Berlusconi, Meloni: "Era un coraggioso combattente"

''Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia, a consentirgli di imprimere elle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell'impresa''. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un video messaggio a commento della morte di Silvi Berlusconi.

Morto Silvio Berlusconi, Salvini: "Oggi perdo un grande amico"

"Un grande amico del lago Maggiore, un grande italiano ha deciso di salutarci proprio oggi. Chiedo un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi". Così un commosso Matteo Salvini a Lesa per inaugurare la nuova sede della Guardia Costiera, alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Subito dopo Salvini ha lasciato Lesa, annullando tutti gli impegni politici fino a nuovo aggiornamento.