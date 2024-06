Ecco le gaffe di tutti politici: spunta la cartellina di Sangiuliano

Non solo Sangiuliano, ecco la collezione di gaffe dei grillini

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nei giorni scorsi era finito ancora una volta al centro delle polemiche per una nuova gaffe, raccontando che "Cristoforo Colombo era alla ricerca della sfericità della terra perché ispirato dalle teorie di Galileo", che però all’epoca non era ancora nato. Sangiuliano ha subito ammesso di aver sbagliato. Ma ha anche dichiarato di essere in possesso di una cartellina, in cui conserva le gaffe altrui: di politici, giornalisti, conduttori. I più critici nei confronti del ministro sono stati i grillini, ma nel recente passato - riporta Il Foglio - vari esponenti del partito guidato da Giuseppe Conte sono inciampati in gaffe, alcune anche clamorose. Pochi mesi fa, ad esempio, a febbraio, l’ultima stella del firmamento grillino, Alessandra Todde, neo presidente della Regione Sardegna, spiegava con queste parole a "Piazza Pulita" su La7 la sua contrarietà alle politiche di governo. "Come diceva Machiavelli errare è umano perseverare è diabolico".

Frase che in realtà viene attribuita a Sant'Agostino d'Ippona e non allo scrittore citato da Todde. Ma c'è molto di più, come ad esempio - prosegue Il Foglio - il famoso porto di Madrid, il mar Mediterraneo in Russia, i tunnel chiusi che però funzionano con il trasporto tridimensionale, il falso allunaggio, le sirene, i chip sotto pelle, i condizionatori generatori di Pil, e poi ancora Mr Ping e il dittatore "venezuelano" Pino Chet, nonché Giuda scambiato con Barabba e pure Dio che "creò la Terra in tre giorni". Le gaffe del ministro sono infatti robetta da "mi scuso per il lapis", come diceva Nino Frassica, rispetto alle bestialità di Di Maio, Di Battista, Di Stefano, Toninelli, Patuanelli, Fico e altri Cinque stelle presenti e passati.