Economia familiare, salute e scuola: le priorità degli italiani. Sondaggio

A cura di Alessandro Amadori, politologo e sondaggista

Siamo ormai giunti a metà del 2023, e si può quindi fare un bilancio politico di metà anno dal punto di vista demoscopico (ossia di come i cittadini percepiscono e valutano la politica). Mi riferisco in questo caso non ai tradizionali indicatori di fiducia e di intenzione di voto, bensì al cosiddetto “agenda setting”: quali sono le priorità dei cittadini?

Di che cosa si dovrebbe occupare, soprattutto, il governo? A rispondere a questo interrogativo è un sondaggio di Istituto Piepoli che, nell’ambito del suo monitoraggio continuativo dell’opinione pubblica, ha esplorato un campione rappresentativo della popolazione adulta italiana, nell’ultima parte di giugno. In particolare, ci interessa la seguente domanda: “Secondo lei, quali dovrebbero essere le priorità per il Governo Meloni?”. Le risposte ottenute indicano con chiarezza quali sono i problemi maggiormente avvertiti dai cittadini (il che costituisce, appunto, il cosiddetto agenda setting).