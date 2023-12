Educare alle relazioni, dietrofront di Valditara: "Niente incarico a Concia"

Valditara ci ripensa dopo le polemiche: "Niente incarico a Concia"

Il progetto "Educare alle relazioni", pensato dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin per combattere maschilismo e violenza di genere nelle scuole, andrà avanti senza alcun garante. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

"Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche, ho deciso di non attivare l'incarico a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman. Rinnovo loro i ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate", ha aggiunto il ministro. "Troppe polemiche da destra e sinistra", ha commentato Concia, come riporta TgCom24.