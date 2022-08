Elezioni 2022, Letta: "Ingerenze della Russia per far vincere la destra"

Enrico Letta denuncia le "ingerenze della Russia"

Il segretario del Pd Enrico Letta getta un'ombra sulle elezioni del 25 settembre: "La Russia è entrata in questa campagna elettorale. C'è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin", ha detto in un'intervista al giornale spagnolo El Periódico.

Enrico Letta evidenzia come i sondaggi parlino di un 45% di indecisi e astensionisti sui quali il Pd intende lavorare per "convincerli dei rischi che si corrono con la destra". Una delle "minacce" principali per il Paese, aggiunge Letta, e' quella di finire "fuori dal cuore dell'Europa" e a fianco di Polonia e Ungheria", due Paesi "guidati oggi da governi sanzionati dall'Ue per molte questioni legate ai diritti fondamentali".