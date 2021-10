Elezioni, affluenza in calo. Chi vince e chi perde con questi dati. Sentiment

E' del 9,73% l'affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 12,18%. Dunque l'affluenza è in ulteriore calo rispetto al primo turno, due settimane fa.



Alle ore 12 ha votato il 9,36% per i ballottaggi a Roma. Al primo turno l'affluenza alla stessa ora era stata del 11,83%. Il dato e' arrivato dopo quasi un'ora. A Latina ha votato al ballottaggio il 12,81%; era andato a votare il 16,05% due settimane fa.



A Torino l'affluenza e' all'8,74% dal precedente 9,90%. A Trieste ha votato l'11%.



Nel Partito Democratico, dopo i dati sull'affluenza alle urne ai ballottaggi, cresce l'ottimismo sull'esito delle sfide nella Capitale e nel capoluogo piemontese. Stando ai sentiment che si respirano tra i deputati e i senatori Dem, a Roma Roberto Gualtieri dovrebbe facilmente recuperare i tre punti abbondanti di distacco da Enrico Michetti grazie a una buona parte - non tutti ovviamente - dei voti andati al primo turno a Carlo Calenda e a Virginia Raggi.

Il ragionamento che fanno in casa Pd è semplice: il leader di Azione ha detto che voterà per l'ex ministro dell'Economia, così come Giuseppe Conte, e, nonostante le resistenza dell'ormai ex sindaca a un'alleanza strategica di Centrosinistra, la speranza è che circa il 60% dei due elettorati scelga Gualtieri domenica e lunedì. Solo una piccola parte, spiegano sempre fonti del Nazareno, dovrebbe spostarsi sul candidato del Centrodestra e la restante parte finire nell'astensione. L'unica speranza per Michetti, ribattono in casa Fratelli d'Italia, è che ci sia un'improbabile e sorprendente partecipazione al voto in particolare delle zone periferiche della Capitale (soprattutto Roma Sud), visto che le zone centrali e benestanti, dove al primo turno l'affluenza è stata più alta, tendenzialmente votano a maggioranza Centrosinistra.

Per quanto riguarda Torino, i Dem sono moderatamente ottimisti sulla vittoria di Stefano Lo Russo, anche se forse non con una differenza ampia su Paolo Damilano. Al primo turno Valentina Sganga dei 5 Stelle ha raccolto il 9% circa dei consensi e - spiegano fonti Pd - "almeno la metà di quei voti dovrebbe scegliere il Centrosinistra e pochissimi il Centrodestra".

L'unica speranza per il Centrodestra era quella di un incremento della partecipazione al voto, soprattutto da parte delle periferie meno vicine al Centrosinistra (che ormai è la coalizione dell'elite dei contri storici, in particolare delle grandi città. I dati sull'affluenza alle urne dei ballottaggi hanno portato a musi lunghi tra gli esponenti di Fratelli d'Italia e Lega. Tanto che il Centrodestra inizia a temere anche per Trieste, dove l'esito sembrava scontato dopo che al primo turno Roberto Dipiazza, sindaco uscente di Forza Italia, è arrivato nettamente in testa su Francesco Russo, ex senatore del Pd e candidato del Centrosinistra.

Per quanto riguarda gli altri comuni capoluogo di provincia, a Benevento Clemente Mastella è quasi sicuro della riconferma avendo sfiorato di 100 voti la vittoria al primo turno. Il Centrosinistra è ottimista su Caserta con Carlo Marino primo il 3-4 ottobre con il 35,34%, su Savona con Marco Russo in testa con il 47,79% e, moderatamente, sulla riconferma a Varese (culla della Lega) con il sindaco uscente Davide Galimberti arrivato primo il 3-4 ottobre con il 48%. Il Centrodestra, spiegano fonti Lega e FdI, spera invece nel successo a Isernia, Gabriele Melogli in testa con il 42,88%, e soprattutto a Latina dove Vincenzo Zaccheo ha sfiorato il successo al primo turno con il 48,46%.