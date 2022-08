Letta sacrifica l'ape Di Maio per Calenda. Solo una farsa può salvare Gigino

A meno che Gigino 'a cartelletta' non trovi un posto nelle liste proporzionali del Pd. Ma...



L'ape Di Maio resta fuori dall'alveare. Ovvero dal prossimo Parlamento. E' questo il primo, chiaro, clamoroso, effetto dell'accordo elettorale tra Enrico Letta e Carlo Calenda. Al punto due del patto tra Pd e Azione si legge testuale: "Nei collegi uninominali non saranno candidati i leader delle forze politiche che costituiranno l’alleanza, gli ex parlamentari del M5S (usciti nell’ultima legislatura), gli ex parlamentari di Forza Italia (usciti nell’ultima legislatura)". Ciò significa che il ministro degli Esteri, neo-democristiano sposo di Bruno Tabacci, ex grillino, ex Insieme per il Futuro (durato un mese) e fondatore di Impegno Civico, dovrà superare con il simbolo la soglia del 3% per tornare alla Camera (al Senato è impossibile viste le soglie di sbarramento).



La regola vale anche per Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, ministre ex azzurre, ma loro, in Azione, il 3% lo supereranno quasi certamente senza problemi (il partito di Calenda viene dato attorno al 5%). L'ape Di Maio con il suo Impegno Civico che tanto ricorda la sfortunata Scelta Civica di Mario Monti deve sperare in un miracolo per superare la soglia del 3% e sperava proprio in un collegio blindato che, pare, Letta gli avesse promesso. Peccato che l'accordo con Calenda, per sperare di fermare l'avanzata della destra meloniana, sia più importante. E così l'ape Di Maio è stato abbandonato al suo destino. Si cerchi in voti con la sua lista personale e niente seggio sicuro. A meno che Gigino 'a cartelletta' non trovi un posto nelle liste proporzionali del Pd. Ma che senso avrebbe che il leader di una nuova formazione politica che porta il suo nome nel simbolo non si candidi con il suo micro-partitino per un posto sicuro in mamma Pd?