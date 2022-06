Elezioni comunali 2022, segui la diretta dello scrutinio: tutti i risultati

Elezioni comunali 2022, segui la diretta minuto per minuto

Proiezione Opinio-Rai: Catanzaro; Donato al 44,1%, Fiorita 30,4 15.12



In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge il 44,1%, seguito da Nicola Fiorita (Pd-M5S) con il 30,4. La copertura del campione e' del 5%.

Palermo: prima proiezione Opinio per Rai, Lagalla presidente con il 44,6 per cento 15.08

Il candidato sostenuto dal centrodestra per la corsa a sindaco a Palermo, Roberto Lagalla, avrebbe ottenuto il 44,6 per cento dei voti. E' quanto rileva la prima proiezione del Consorzio Opinio per Rai con una copertura del 5 per cento del campione. Il candidato del centrosinistra, Franco Miceli, si ferma invece al 28,7 per cento dei voti. In Sicilia, bisogna ricordarlo, la legge prevede che per la vittoria al primo turno sia sufficiente il 40 per cento dei voti piu' uno.

Genova, prima proiezione La7, Bucci 55,9% e Dello Strologo 35,8% 15.02



Secondo le prime proiezioni diffuse da La7 a Genova per il candidato sindaco, l'uscente Marco Bucci si posiziona al 55,90% mentre Ariel Dall'Astrologo è dato al 35,8%. La copertura al momento è del 5% (errore statistico +/-2,4%).

Verona, prima proiezione Opinio Italia per Rai: Tommasi al 40,9%, Sboarina al 28,4%, Tosi al 25,8% 14.58

In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, alle elezioni comunali a Verona, è avanti l'ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, con il 40,9%, seguito dal sindaco uscente Federico Sboarina con il 28,4%, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche è invece al 25,8%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 3,6%.

Parma: prima proiezione Rai, Guerra 45,6% e Vignali 23,1% 14.57

Secondo la prima proiezione Rai, a Parma nella corsa a candidato sindaco Guerra al 45,6%, Vignali al 23,1%.

Tommasi: "Se vinco vado in bici sullo Stelvio" 14.41

"Se vinco prometto di andare in bici fino alla cima Coppi sullo Stelvio. Per festeggiare aspetto i risultati. Se i risultati saranno questi sono un po' sorpreso onestamente, specie per la forbice con gli altri sfidanti, questo risultato sarebbe una grande vittoria per la citta'". Cosi' Damiano Tommasi ha commentato gli exit poll che lo danno in vantaggio alle Comunali di Verona, intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.

Elezioni comunali 2022: scrutinio al via, proiezioni e risultati. La diretta

È iniziato alle 14 lo scrutinio delle elezioni comunali 2022. Affaritaliani.it seguirà la diretta minuto per minuto. Le urne chiuse alle 23 di ieri, sono state aperte nei seggi dei circa mille comuni andati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli Comunali. Fari puntati sulle quattro città capoluogo di Regione (Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro) e sulle 22 capoluogo di provincia: Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo.

Elezioni comunali 2022, Viminale: affluenza al 54,73%, 5 anni fa era 60,12%

Si ferma al 54,73% il dato definitivo dell'affluenza per queste elezioni comunali 2022. Lo rende noto il Viminale, fornendo il dato finale relativo 818 comuni su 818, esclusi quelli chiamati al voto nelle Regioni a statuto speciale. Nelle scorse elezioni, 5 anni fa, l'affluenza era al 60,12%.

